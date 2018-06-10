Мохамед Салах вместе со сборной Египта прибыл в Россию

10 июня 2018 15:46

В Россию продолжают прибывать команды-участницы предстоящего чемпионата мира по футболу. В воскресенье днем прилетел второй соперник сборной России по группе "А" - сборная Египта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Самолет с египетской национальной командой приземлился в аэропорту Грозного, где подопечные Эктора Купера и будут базироваться на время выступлений на мировом первенстве. В числе прочих, прибыл в Россию и лидер египтян Мохамед Салах.

Напомним, что сборная Египта стартует на чемпионате мира 15 июня матчем против команды Уругвая. Игра состоится в Екатеринбурге. Во втором туре группового этапа "фараоны" в Санкт-Петербурге сыграют с Россией (19 июня), а заключительный поединок группы "А" проведут против Саудовской Аравии.

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