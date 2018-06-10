В Баку завершился чемпионат мира по ВМХ - ФОТО

10 июня 2018 16:05

Определились победители в элитной категории чемпионата мира по велоспорту ВМХ в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях среди женщин нидерландские спортсменки завоевали места на первых трех ступенях подиума. Лаура Смулдерс с результатом 35.690 секунды поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Мерел Смулдерс завоевала серебряную, а Джуди Баау - бронзовую медали.

На соревнованиях среди мужчин французские велосипедисты заняли первые два места. Согласно показателям фотофиниша, с результатом 31.426 сек. Силваин Андре занял первое место. Его товарищ по команде Джорис Даудет вышел на второе место. Первую тройку замыкает бразильский спортсмен Андерсон Эзегуель де Соуза Фильхо.

В чемпионате мира участвовали около 1500 спортсменов из 43 стран.

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