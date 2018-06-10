Артур Лопес: Чемпионат мира по велоспорту ВМХ в Баку – один из лучших в организационном плане мундиалей

Очень рад, что нахожусь в Азербайджане. Чемпионат мира по ВМХ в Баку стал превосходным соревнованием, организованным на высоком уровне. Я присутствовал на многих чемпионатах мира. Могу сказать, что бакинские соревнования являются одними из прекрасных чемпионатов, которые мне удалось увидеть.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал член правления и комиссии ВМХ Международного союза велосипедистов (UCİ) Артур Лопес, передает Day.Az.

"Чемпионат прошел на высоком уровне. Это - один из крупнейших достижений Международного союза велосипедистов. Мы намерены вновь вернуться в Баку", - сказал Артур Лопес. Он отметил, что на пятидневном мундиале всего лишь один раз возникли трудности из-за погодных условий. Однако на следующий день проблема была решена на профессиональном уровне.

Представитель UCİ выразил признательность Азербайджанскому государству и организаторам за проведение на высоком уровне чемпионата мира по ВМХ. "Мы стали свидетелями того, что чемпионат прошел с большим успехом. Спасибо, Азербайджан! Спасибо, Баку!", - сказал он.