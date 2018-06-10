Конгресс ФИФА не будет обсуждать вопрос увеличения команд на ЧМ-2022 в Катаре

Конгресс Международной футбольной федерации (ФИФА) не будет обсуждать вопрос, связанный с увеличением команд в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом журналистам сообщил после заседания совета ФИФА президент организации Джанни Инфантино, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о том, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России. Турнир в Катаре пройдет в ноябре и декабре 2022 года. Ранее сообщалось, что число команд в финальной части может быть увеличено с 32 до 48.

"Пока мы остаемся на числе 32. На мой взгляд, на данный момент этот вопрос рано поднимать на конгрессе ФИФА, но мы обсудим расширение со всеми заинтересованными и прежде всего спросим у самого Катара, - сказал Инфантино. - Само собой, решение будет принято до старта отборочного турнира, его надо принять как можно быстрее".

По словам Инфантино, в случае решения о расширении количества участников организаторам нужно иметь от 12 до 14 стадионов. "Готов ли Катар? Об этом нам еще надо у них спросить", - отметил президент ФИФА.