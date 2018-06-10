Современные рыцари в Баку, или Праздник "железных коней" - ФОТО

Велосипед часто называют "железным конем". У велосипеда нет единственного создателя, чьё имя прославлялось бы в веках за одно из величайших изобретении человечества. Принято считать, что начало было положено немецким бароном Карлом фон Дрез, запатентовавшим в 1818 году самокат. У самоката было два колеса, руль, деревянная рама. В течение двухсот лет прошло техническое переоснащение - добавились седушки и педали, менялось количество колёс, дерево заменили металлом, совершенствовались форма руля, сиденья. Совершенству нет предела, оно продолжается и сегодня. Так что фраза "не надо изобретать велосипед" не имеет под собою никаких оснований. А своим именем велосипед обязан французскому изобретателю Жозефу Нисефору Ньепсу, после того, как высоту седла "железного коня" стало возможным регулировать. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кстати, название "железный конь" имеет под собой историческую подоплёку. Историки говорят, что рождению велосипеда предшествовал голодный 1816 год, значительно снизивший поголовье лошадей. И еще, по найденным в руинах французского замка Гайар в 2008 году материалам был не только определён возраст, но и восстановлен внешний вид велосипеда, на котором катались рыцари не то XII-го, не то XV-го века нашей эры (мнения учёных по поводу века разделились).

Поразительно, что велосипедная рама была сделана из стали, а велосипед приводился в движение механизмом цепной передачи. А вот вместо резины на обручи колёс наматывали верёвки, кожу.

Самый рыцарский способ передвижения - велосипед! "Железного коня" не надо понукать шпорами, раня его бока. Велосипедист передвигается, используя свои силы, а не эксплуатируя чужие. В этом и заключается философия благородного рыцаря "Отдавать, а не Брать".

В Велопарке Баку с 4 по 9 июня прошел четвертый Чемпионат мира по велоспорту ВМХ, который вызвал большой интерес фанатов велоспорта. В грандиозном соревновании приняли участие свыше 1500 спортсменов из 43 стран. Азербайджан на чемпионате мира представлен 8 велосипедистами. Велопарк занимает территорию более 30 гектаров, а общая протяженность дорог составляет 15 км. Скорость, азарт, риск, бескомпромиссная борьба на шоссейных и горных трассах, гонки с препятствиями, падения, травмы - все эти яркие эмоции захватывали зрителей и участников в дни чемпионата. Спортсмены соревновались по нескольким заездам - среди юниоров Challenge, ветеранов и молодежи и в категории Elite. В медальном зачете лидировали спортсмены из Нидерландов (22), вторыми стали представители Франции (17), далее - Австралия (13), Бразилия (10), Великобритания (9), США, Латвия, Новая Зеландия (7).

В последний день чемпионата мира прошла церемония передачи переходящего флага чемпионата мира. Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджан, член Комитета правления Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекперов вручил флаг Джефу Симонсу, организатору следующего чемпионата мира, который пройдет в 2019 году в городе Хейзден-Зольдере (Бельгия). В церемонии участвовал также член комиссии BMX Международного союза велосипедистов и Состава правления Артур Лопес.

Чемпионат BMX - это вид велоспорта на одноименных велосипедах BMX. Название вполне историческое. Молодые ребята, у которых не хватало денег и возможностей для покупки и содержания кроссовых мотоциклов, пытались проделать трюки и проехать сложные трассы на доступных им велосипедах. Появление BMX относят к рубежу 60-70-х годов, и в течение 10 лет это было неофициальное развлечение, хотя специализированные велосипеды для трюков уже появлялись. В 1981 появилась Международная федерация BMX, а в 1982 году - прошел первый чемпионат мира по BMX. Под BMX чаще понимают не BMX велосипеды, а сам спорт Bicycle Motocross, или Велосипедный мотокросс - одна из самых зрелищных дисциплин велосипедного спорта. В 2003 BMX стал олимпийским видом спорта, первые соревнования прошли в 2008 году в Пекине.

Как и многие другие экстремальные виды спорта, BMX разделяется на множество дисциплин и отдельных течений:

Race - скоростное прохождение специально подготовленного трека, содержащего несколько прямых и поворотных участков, а так же несколько "профильных" препятствий: двойной и тройной трамплины, плоские "стол" и "ступенька", волнообразные участки.

Flatland - трюки на плоской поверхности, иногда называемые "танцами". Далеко не самая простая дисциплина.

Vert-BMX (Vertical) - наборы трюков, выполняемые в U-образной рампе, очень опасный и зрелищный из-за высоких скоростей вид BMX.

Dirt-BMX - трюки на грунтовой трассе с большим пространством для приземления и разгона.

Street-BMX - городская среда, сверхпопулярная дисциплина среди подростков и любителей видеотрансляций, здесь и нужны настоящие трюковые велосипеды.