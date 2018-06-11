Бразилия разгромила Австрию - ВИДЕО

11 июня 2018 12:10

Сборная Бразилии продолжает подготовку к ЧМ-2018 матчем против Австрии на стадионе "Эрнст Хаппель", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Товарищеский матч 

Австрия - Бразилия 0:3 (0:1, 0:2)

Дата проведения
10 июня, 17.00, "Эрнст Хаппель"

Голы:

0:1 - 36 Габриэл Жезус, 0:2 - 63 Неймар, 0:3 - 69 Коутиньо.

Австрия - Линднер, Предль, Хинтереггер, Алаба, Драгович (Данзо, 70), Шопф (Хирлендер, 58), Баумгартлингер, Шлагер (Бургшталлер, 58), Гриллич(Жуль, 66), Арнаутович, Лайнер.

Бразилия - Алиссон, Тиаго Силва (Маркиньос, 60), Марсело (Филипе Луис, 67), Данило, Миранда, Каземиро (Фернандиньо, 61), Паулиньо, Коутиньо(Тайсон, 76), Виллиан, Габриэл Жезус (Фирмино, 67), Неймар (Дуглас Коста, 84).

Предупреждения:
Шопф (38), Предль (54), Неймар (63).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Бразилия разгромила Австрию

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az