Бразилия разгромила Австрию - ВИДЕО
Сборная Бразилии продолжает подготовку к ЧМ-2018 матчем против Австрии на стадионе "Эрнст Хаппель", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Товарищеский матч
Австрия - Бразилия 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
10 июня, 17.00, "Эрнст Хаппель"
Голы:
0:1 - 36 Габриэл Жезус, 0:2 - 63 Неймар, 0:3 - 69 Коутиньо.
Австрия - Линднер, Предль, Хинтереггер, Алаба, Драгович (Данзо, 70), Шопф (Хирлендер, 58), Баумгартлингер, Шлагер (Бургшталлер, 58), Гриллич(Жуль, 66), Арнаутович, Лайнер.
Бразилия - Алиссон, Тиаго Силва (Маркиньос, 60), Марсело (Филипе Луис, 67), Данило, Миранда, Каземиро (Фернандиньо, 61), Паулиньо, Коутиньо(Тайсон, 76), Виллиан, Габриэл Жезус (Фирмино, 67), Неймар (Дуглас Коста, 84).
Предупреждения:
Шопф (38), Предль (54), Неймар (63).
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