Бразилия разгромила Австрию - ВИДЕО

Сборная Бразилии продолжает подготовку к ЧМ-2018 матчем против Австрии на стадионе "Эрнст Хаппель", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Товарищеский матч

Австрия - Бразилия 0:3 (0:1, 0:2)

Дата проведения

10 июня, 17.00, "Эрнст Хаппель"

Голы:

0:1 - 36 Габриэл Жезус, 0:2 - 63 Неймар, 0:3 - 69 Коутиньо.

Австрия - Линднер, Предль, Хинтереггер, Алаба, Драгович (Данзо, 70), Шопф (Хирлендер, 58), Баумгартлингер, Шлагер (Бургшталлер, 58), Гриллич(Жуль, 66), Арнаутович, Лайнер.

Бразилия - Алиссон, Тиаго Силва (Маркиньос, 60), Марсело (Филипе Луис, 67), Данило, Миранда, Каземиро (Фернандиньо, 61), Паулиньо, Коутиньо(Тайсон, 76), Виллиан, Габриэл Жезус (Фирмино, 67), Неймар (Дуглас Коста, 84).

Предупреждения:

Шопф (38), Предль (54), Неймар (63).

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