Роналду возмутила предложенная "Реалом" зарплата

Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с командой на предложенных ему условиях. Как сообщает Marca, футболиста возмутило предложение о гонораре в 25 млн евро в год, тогда как он настаивает на 30 млн, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, такие условия Роналду воспринял как намек на то, что его уход из клуба желателен.

Португалец заявил о желании покинуть "Реал" после победы в финале Лиги чемпионов. Однако 2 июня Corriere dello Sport сообщила, что футболист может остаться в команде при условии, что будет получать 80 млн евро в год. При этом через пять дней, по данным СМИ, президент "Реала" Флорентино Перес решил не менять предложенных португальцу условий.

За мадридский клуб Криштиану Роналду выступает с 2009 года. В сезоне-2017/18 его зарплата составила 21 млн евро в год.

При этом французский клуб "ПСЖ" заявил о готовности платить футболисту 45 млн евро в год.

Напомним, что недавно стало известно, что португалец покидает мадридский клуб вслед за главным тренером Зинедином Зиданом. Фото Роналду уже исчезло из клубного магазина, а футболист не принимал участия в презентации новой формы "Реала".

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