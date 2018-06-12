Бельгия разгромила Коста-Рику перед вылетом на ЧМ - ВИДЕО

Сборная Бельгии нанесла поражение команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в Брюсселе. Дублем отметился форвард "МЮ" Ромелу Лукаку, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Обе команды выступят на грядущем ЧМ-2018. Коста-Рика прилетит в Санкт-Петербург 12 июня, а бельгийцы 13 июня прибудут в Москву.

Товарищеский матч

Бельгия - Коста-Рика - 4:1 (1:1)

Голы: Мертенс, 31. Лукаку, 42 , 50 . Батшуайи, 64 - Руис, 24 .

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