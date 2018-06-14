Математики предсказали победителя ЧМ-2018

Немецкие и бельгийские ученые показали вероятность выхода команд в плей-офф и движение по сетке мундиаля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии попыталась предсказать исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Чтобы рассчитать вероятность победы каждой из 32 команд, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest (в переводе с английского "случайный лес"). В этом алгоритме каждое "дерево" - это некий вариант развития событий, "листья" - сами события, а "ветки" - условия, которые к ним приводят.

Прогноз на групповой этап чемпионата мира 2018:

Ученые проанализировали сто тысяч возможных вариантов развития событий на чемпионате. Были учтены такие факторы, как ВВП стран-участниц и их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, количество игроков в Лиге чемпионов и другие. При этом использовались результаты предыдущих мировых первенств по футболу, начиная с 2002 года. Специалисты подчеркивают, что значительное влияние на результаты анализа оказала сама структура мундиаля и распределение стран по группам.

По итогам исследования фаворитом ЧМ-2018 оказалась Испания: ее шансы на победу равняются 17,8%. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%).

Вероятность выхода команд в каждую стадию ЧМ-2018:

Математики отмечают, что у Германии больше шансов встретить сильного соперника в 1/8 финала. Именно поэтому ее общие показатели чуть ниже, чем у Испании. Однако после возможного выхода немецкой сборной в четвертьфинал ее шансы на победу значительно возрастают.

Прогноз на плей-офф чемпионата мира 2018:

"В действительности, при условии что Германия дойдет до четвертьфинала, немецкая сборная будет опережать Испанию и станет (с этого этапа) фаворитом турнира", - заключают ученые.

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