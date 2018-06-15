Шахрияр Мамедъяров начинает блиц в Grand Chess Tour

15 июня 2018 09:40

Сегодня в Левене (Бельгия) пройдет четвертый день турнира серии "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. После партий предыдущих дней в рапид, участники соревнования начнут состязаться в блице. Сегодня будет сыграно девять туров.Шахрияр имеет в активе 9 очков и идет шестым. Следует отметить, что очки в рапиде и блице суммируются, передает Day.Az  со ссылкой на Trend.

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