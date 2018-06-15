Шахрияр Мамедъяров начинает блиц в Grand Chess Tour
15 июня 2018 09:40 167
Сегодня в Левене (Бельгия) пройдет четвертый день турнира серии "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. После партий предыдущих дней в рапид, участники соревнования начнут состязаться в блице. Сегодня будет сыграно девять туров.Шахрияр имеет в активе 9 очков и идет шестым. Следует отметить, что очки в рапиде и блице суммируются, передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:22 158
Пять самых дорогих сборных ЧМ-2018
14 июня 23:51 13
"Габала" сыграет с клубами Японии, Чехии и Португалии
14 июня 17:37 404
Самые яркие болельщики чемпионата мира по футболу 2018 - ФОТО
-
14 Июн. 20:40 20 812
-
14 Июн. 12:16 14 958
-
00:01 6 547
-
14 Июн. 11:49 6 495
-
14 Июн. 23:08 5 323