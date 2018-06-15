В Саудовской Аравии опровергли информацию о штрафах за поражение от сборной России

15 июня 2018 17:41

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о дисциплинарном взыскании игроков за поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира-2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Канал ввел в заблуждение общественное мнение, написав, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш нашей команды сборной России, чем унизил одних игроков перед другими, хотя проигрыш матча - это показатель уровня всей команды", - говорится в заявлении федерации.

В матче открытия чемпионата мира-2018 сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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