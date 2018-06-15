Уругвай обыграл Египет во втором матче ЧМ-2018
15 июня 2018 18:07 264
Сборная Уругвая обыграла Египет в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте матча забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес.
Нападающий египетской команды Мохаммед Салах на поле не появлялся. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, форвард будет готов к матчу со сборной России 19 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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