Уругвай обыграл Египет во втором матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла Египет в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте матча забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес.

Нападающий египетской команды Мохаммед Салах на поле не появлялся. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, форвард будет готов к матчу со сборной России 19 июня.