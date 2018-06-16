Пике рассказал о сорвавшемся трансфере Гризманна в «Барселону»

16 июня 2018 10:30

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике рассказал о сорвавшемся трансфере французского форварда Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико", сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня утром я общался с президентом "Барселоны" Жозепом Марией Бартомеу. Он крайне расстроен, ведь он хотел, чтобы Гризманн перешел в наш клуб.

Гризманн говорил мне, что есть шанс того, что он перейдет в "Барсу", вот я и предложил ему снять видео. Мы подумали, что это хорошая идея", - цитирует Пике ESPN.

27-летний француз в минувшем сезоне провел 49 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач. В футболке мадридской команды он одержал победу в Лиге Европы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az