Пике рассказал о сорвавшемся трансфере Гризманна в «Барселону»
16 июня 2018 10:30 118
Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике рассказал о сорвавшемся трансфере французского форварда Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико", сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня утром я общался с президентом "Барселоны" Жозепом Марией Бартомеу. Он крайне расстроен, ведь он хотел, чтобы Гризманн перешел в наш клуб.
Гризманн говорил мне, что есть шанс того, что он перейдет в "Барсу", вот я и предложил ему снять видео. Мы подумали, что это хорошая идея", - цитирует Пике ESPN.
27-летний француз в минувшем сезоне провел 49 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач. В футболке мадридской команды он одержал победу в Лиге Европы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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