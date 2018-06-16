Английские болельщики встали на защиту России

16 июня 2018 11:05

Болельщики сборной Англии по футболу поделились впечатлениями от поездки в Россию на чемпионат мира-2018, передает "Советский спорт".

"Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди", - приводил слова фаната из Брайтона The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также один из болельщиков отметил, что стычек между фанатами на мундиале не будет.

"Я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов", - сказал он.

В рамках группового этапа мирового первенства подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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