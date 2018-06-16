Энди Маррей может сыграть в Лондоне и на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей, который получил травму прошлым летом и не выступает на турнирах почти год, может сыграть на траве в Лондоне и на третьем "Большом шлеме" сезона в Уимблдоне. Накануне он впервые провел открытую тренировку, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион "Шлемов" официально заявлен на состязание в Лондоне, которые будут подводящими к Уимблдону, но окончательное решение об участии примет непосредственно перед стартом.

Маррей не выходит на корты в официальных стартах почти год, с Уимблдонского турнира прошлого года. В начале нынешнего января он перенес операцию на бедре, восстановление после которой затянулось почти на полгода.