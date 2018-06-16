Роналду побил прежние рекорды, став автором голов на четырех ЧМ по футболу - ВИДЕО

Форвард португальской сборной по футболу Криштиану Роналду стал автором голов на четырех мундиалях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вчера Роналду забил пенальти на 4-й минуте встречи группового этапа чемпионата мира в России со сборной Испании. Матч группы В проходит в Сочи. Ранее португалец отличился по одному разу на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.

Ранее забить мячи более чем на трех мундиалях удалось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцу Пеле.

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