Роналду побил прежние рекорды, став автором голов на четырех ЧМ по футболу - ВИДЕО
16 июня 2018 11:38 282
Форвард португальской сборной по футболу Криштиану Роналду стал автором голов на четырех мундиалях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Вчера Роналду забил пенальти на 4-й минуте встречи группового этапа чемпионата мира в России со сборной Испании. Матч группы В проходит в Сочи. Ранее португалец отличился по одному разу на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.
Ранее забить мячи более чем на трех мундиалях удалось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцу Пеле.
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