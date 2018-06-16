Нигерийским футболистам не запрещали общаться с россиянками

16 июня 2018 12:15

Немецкий наставник футбольной сборной Нигерии Гернот Рор выдержал достаточно длинную паузу, чтобы опровергнуть свои слова о запрете для своих подопечных на общение с русскими девушками во время чемпионата мира. Тренер признался, что просто пошутил, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На самом деле мы просто пошутили, - цитирует Рора сайт Спортбокс.Ru. - Журналист спросил меня, могут ли игроки встречаться с россиянками, а я ответил, что нет. Кроме Оби Микела, поскольку его девушка - россиянка. Но все это в итоге интерпретировали неверно и родился такой вот слух".

При этом Рор отметил, что тема общения с болельщиками и болельщицами не всплывает на внутрикомандных собраниях: "Мы вообще говорим о серьезных вещах, на чемпионате мира дисциплина важна как никогда".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az