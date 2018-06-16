Нигерийским футболистам не запрещали общаться с россиянками

Немецкий наставник футбольной сборной Нигерии Гернот Рор выдержал достаточно длинную паузу, чтобы опровергнуть свои слова о запрете для своих подопечных на общение с русскими девушками во время чемпионата мира. Тренер признался, что просто пошутил, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На самом деле мы просто пошутили, - цитирует Рора сайт Спортбокс.Ru. - Журналист спросил меня, могут ли игроки встречаться с россиянками, а я ответил, что нет. Кроме Оби Микела, поскольку его девушка - россиянка. Но все это в итоге интерпретировали неверно и родился такой вот слух".

При этом Рор отметил, что тема общения с болельщиками и болельщицами не всплывает на внутрикомандных собраниях: "Мы вообще говорим о серьезных вещах, на чемпионате мира дисциплина важна как никогда".