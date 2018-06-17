Азербайджанcкие болельщики на чемпионате мира по футболу в России - ФОТО

Сейчас во всех 11 городах России, которые принимают соревнования по чемпионату мира по футболу, царит праздничная атмосфера. Болельщики со всего мира приехали, чтобы поддержать свои команды. Эмоции зашкаливают. И невозможно не заразиться этой футбольной лихорадкой. Хотя сборная Азербайджана и не принимает участие в мундиале, но наши болельщики верят, что и для нас наступит этот радостный момент, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат мира по футболу 2018 - 21 чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, это соревнование впервые проходит в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходит территории двух частей света - Европы и Азии.