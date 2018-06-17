Еще одна сенсация ЧМ-2018: Мексика обыграла Германию
17 июня 2018 23:26 204
Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
На 35-й минуте встречи мексиканский полузащитник Ирвин Лосанохладнокровно разобрался с защитником и отправил мяч в нижний угол сетки ворот голкипера Германии Мануэля Нойера.
Германия - действующий чемпион мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 июня 16:54 697
Азербайджанcкие болельщики на чемпионате мира по футболу в России - ФОТО
16 июня 12:15 476
Нигерийским футболистам не запрещали общаться с россиянками
16 июня 11:17 292
Энди Маррей может сыграть в Лондоне и на Уимблдоне
16 июня 11:05 1 440
Английские болельщики встали на защиту России
16 июня 10:30 526
Пике рассказал о сорвавшемся трансфере Гризманна в «Барселону»
17 июня 23:27
"Maşın" yenidən başlayır
17 июня 23:26
Еще одна сенсация ЧМ-2018: Мексика обыграла Германию
17 июня 22:04
Делегация из 25 послов ОБСЕ посетит Азербайджан
17 июня 21:59
Теракт в Джалалабаде, десятки погибших и раненых
17 июня 18:47
Nazirlikdən xəbərdarlıq
17 июня 18:00
Гол-шедевр принес Сербии победу над Коста-Рикой
17 июня 17:36
В Колумбии начался второй тур выборов президента
17 июня 17:00
В Баку завтра сохранится солнечная погода
-
17 Июн. 07:09 5 617
-
17 Июн. 07:46 5 407
-
17 Июн. 21:59 4 660
-
17 Июн. 23:37 3 567
-
17 Июн. 07:49 3 142