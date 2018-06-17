Еще одна сенсация ЧМ-2018: Мексика обыграла Германию

Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

На 35-й минуте встречи мексиканский полузащитник Ирвин Лосанохладнокровно разобрался с защитником и отправил мяч в нижний угол сетки ворот голкипера Германии Мануэля Нойера.

Германия - действующий чемпион мира.