ЧМ-2018: Сборная Швейцарии отняла 2 очка у Бразилии

Национальная команда Бразилии не смогла переиграть сборную Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018, передает Интерфакс.

Встреча соперников по группе Е прошла на "Ростов-Арене" в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил дальним ударом из-за пределов штрафной Филиппе Коутиньо на 20-й минуте матча. Бразильцу уже приходилось забивать в России, ранее на стадионе "Открытие" он забивал за "Ливерпуль" в ворота московского "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда матч закончился со счетом 1:1.

Ответный мяч пришелся уже на второй тайм, швейцарцы удачно разыграли угловой, и на 50-й минуте с подачи Валона Бехрами неотразимый удар головой нанес Стивен Цубер, сравняв счет в матче.

Коутиньо признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало 43 109 человек, это рекорд посещаемости стадиона, вместимость которого составляет 45 тыс. мест. Это рекорд посещаемости стадиона. В прошлый раз он был установлен на матче "Ростов" - "Урал", тогда на стадион прошло 37483 зрителя.

Этот матч вызвал огромный интерес у болельщиков в Ростове-на-Дону, более 22 тыс. болельщиков смотрело игру в местной фанзоне, количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, из-за чего вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем доступ к ней был открыт.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии

Также в Ростове-на-Дону пройдут сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также и пройдет один матч 1/8 финала.