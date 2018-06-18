Нападающий сборной Мексики расплакался после победы над Германией - ФОТО
18 июня 2018 10:11 144
Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес эмоционально отреагировал на победу своей команды над сборной Германии в матче первого тура чемпионата мира - 2018, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. Единственный гол на счету Ирвинга Лосано, который отметился с передачи Эрнандеса.
Отмечается, что после финального свистка 30-летний форвард не смог сдержать слез. Также слезы на глазах у футболиста были и во время звучания национального гимна Мексики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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