Нападающий сборной Мексики расплакался после победы над Германией - ФОТО

Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес эмоционально отреагировал на победу своей команды над сборной Германии в матче первого тура чемпионата мира - 2018, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. Единственный гол на счету Ирвинга Лосано, который отметился с передачи Эрнандеса.

Отмечается, что после финального свистка 30-летний форвард не смог сдержать слез. Также слезы на глазах у футболиста были и во время звучания национального гимна Мексики.