Прическу Неймара сравнили с птичьим гнездом

18 июня 2018 15:27

Пользователей социальных сетей позабавил новый имидж нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает "Советский спорт".

Новую прическу, с которой форвард вышел на стартовой матч чемпионата мира - 2018, сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом.

В интернете опубликовано множество шаржей и карикатур на тему имиджа Неймара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пентакампеоны не смогли победить Швейцарию (1:1) в игре первого тура чемпионата мира - 2018.

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