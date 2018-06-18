Прическу Неймара сравнили с птичьим гнездом

Пользователей социальных сетей позабавил новый имидж нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает "Советский спорт".

Новую прическу, с которой форвард вышел на стартовой матч чемпионата мира - 2018, сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом.

В интернете опубликовано множество шаржей и карикатур на тему имиджа Неймара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пентакампеоны не смогли победить Швейцарию (1:1) в игре первого тура чемпионата мира - 2018.