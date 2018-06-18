Верхом на лошадях со специальной клюшкой - победители Национального фестиваля конного спорта в Азербайджане - ФОТО

В Центре конного спорта "Бина" города Баку с 2 по 17 июня прошел Национальный фестиваль конного спорта, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана (ARAF) при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend. В рамках фестиваля, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, было проведено несколько турниров республиканского и международного значения.

VI Кубок мира по конному поло (Arena Polo World Cup) прошел с участием представителей клубов из Азербайджана, Германии, Ирландии и Индии. На этом престижном соревновании Азербайджан представил Elite Horse & Polo Club, состоящий из спортсменов национальной команды поло.

Президент Федерации конного спорта Азербайджана, глава Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев поприветствовал участников соревнования, посвященного 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, и Дню национального спасения, поздравил с праздником Рамазан и пожелал участникам успехов. Было отмечено, что сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная держава, в последние годы федерацией регулярно проводятся международные соревнования. Эльчин Гулиев рассказал о грандиозном выступлении в мае этого года отряда всадников Государственной пограничной службы на "Королевском Виндзорском конном шоу", организованном в Лондоне накануне дня рождения Её Величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Программа "Страна огней - Азербайджан" была встречена с большим интересом и стала знаменательным событием для пропаганды и признания в мире национальных конных пород.