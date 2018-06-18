ЧМ-2018: Сборная Швеции сыграла с командой Южной Кореи

Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира в России, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы F, состоявшаяся в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 65-й минуте. Он признан лучшим футболистом матча.

11-метровый удар был назначен за нарушение против полузащитника Виктора Классона после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ранее на чемпионате мира-2018 арбитры прибегли к помощи VAR в спорном эпизоде в матче сборных Франции и Австралии, тогда пенальти был назначен в ворота австралийцев.

Во втором туре группового этапа сборная Швеции сыграет с командой Германии, сборная Южной Кореи - с мексиканцами. Обе игры пройдут 23 июня.