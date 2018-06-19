Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
Трансляция матча открытия чемпионата мира 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посмотрело почти 50% зрителей, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По данным проекта TV Index, трансляция матча на "Первом канале"стала самым популярным телевизионным событием дня с рейтингом 14,1% и долей 48,3% среди всего населения старше четырех лет", - рассказали в компании.
Отмечается, что после телефонного опроса выяснилось, что 76% человек смотрели матч дома, 9% - на работе, 5% ходили смотреть встречу в кафе или бар.
При этом 40% опрошенных наблюдали за ходом встречи в кругу семьи, 38% - в одиночестве, а 22% - с друзьями или коллегами.
В матче открытия чемпионата мира сборная России нанесла разгромное поражение команде Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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Все результаты ЧМ-2018
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18 Июн. 11:10 7 430
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18 Июн. 12:31 4 949
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18 Июн. 12:15 4 237
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18 Июн. 12:03 3 005
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18 Июн. 15:50 2 754