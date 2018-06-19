«Ювентус» хочет приобрести главного героя матча Россия-Саудовская Аравия

19 июня 2018 11:39

Московский ЦСКА отклонил первое предложение туринского "Ювентуса" по трансферу полузащитника Александра Головина, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма предложения итальянского клуба составила €17 млн плюс бонусы, однако представители армейской команды оценивают футболиста в €25 млн.

В данный момент руководство "Ювентуса" готовится ко второму раунду переговоров. Отмечается, что итальянцы предложат за Головина €18 млн, а также проценты с последующей продажи полузащитника.

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