«Ювентус» хочет приобрести главного героя матча Россия-Саудовская Аравия

Московский ЦСКА отклонил первое предложение туринского "Ювентуса" по трансферу полузащитника Александра Головина, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма предложения итальянского клуба составила €17 млн плюс бонусы, однако представители армейской команды оценивают футболиста в €25 млн.

В данный момент руководство "Ювентуса" готовится ко второму раунду переговоров. Отмечается, что итальянцы предложат за Головина €18 млн, а также проценты с последующей продажи полузащитника.

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