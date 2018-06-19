Салах выложил интересное видео перед матчем со сборной России - ВИДЕО
19 июня 2018 11:31 229
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в своем Instagram видео перед предстоящим матчем со сборной России. В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Готов к завтрашнему дню", - подписал ролик футболист.
Команды России и Египта сыграют во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяйки мундиаля.
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