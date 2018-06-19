Гризманн продлил контракт с «Атлетико»

Мадридский "Атлетико" продлил контракты с форвардом Антуаном Гризманном и защитником Лукасом Эрнандес. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соглашение с Гризманном рассчитано до 2023 года, а с Эрнандесом до 2024.

К Гризманну предметный интерес проявляла каталонская "Барселона". Футболист выступает в составе "матрасников" с 2014 года, куда перешел из "Реал Сосьедада".

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