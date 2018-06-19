Рафаэль Маркес не сможет получить приз игрока матча ЧМ из-за санкций США

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не сможет получить приз лучшего игрока матча чемпионата мира 2018 года из-за попадания в "черный список" Министерства финансов США. Об этом сообщает американское издание New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом, они были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя. В Минфине США отметили, что футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые, он также якобы представлял интересы картеля и его главаря. Средства Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована. Согласно закону, из-за санкций ни один гражданин США или компания не может иметь каких-либо связей с Маркесом.

Приз лучшего игрока матча чемпионата мира брендирован маркой пива Bud, которая принадлежит имеющей заводы в США международной корпорации Anheuser-Busch InBev. В этой связи компания избегает упоминания названий своей продукции с Маркесом.

Из-за санкций 39-летний защитник пребывает в сборной на особом положении - ему запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров чемпионата мира - 2018. В Федерации футбола Мексики отметили, что капитана национальной команды пришлось разместить в отдельном номере (игроки живут по два человека), где отсутствует продукция компаний США, а если Маркес не сможет избежать общения с американцами, то его переселят. "Мы серьезно относимся к санкциям властей и сделали все, чтобы не нарушать законы США", - отметили в федерации, которая имеет деловые интересы в США.

В Международной федерации футбола (ФИФА) также подчеркнули, что не намерены нарушать закон о санкциях США.

Пятый чемпионат мира Маркеса

В воскресенье сборная Мексики обыграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0.

На 74-й минуте на поле вышел Маркес, который стал третьим в истории футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Также Маркес в возрасте 39 лет и 124 дней стал четвертым в списке самых возрастных полевых игроков в истории мировых первенств, обойдя российского защитника Сергея Игнашевича (38 лет 335 дней).

Рафаэль Маркес выступает за сборную Мексики с 1997 года. В составе сборной Маркес стал обладателем Кубка конфедераций и двух Золотых кубков КОНКАКАФ.

Он также известен по выступлению за испанскую "Барселону" (2003-2010), в составе которой выиграл Лигу чемпионов (дважды), чемпионат Испании (4), клубный чемпионат мира. Он также является трехкратным обладателем Суперкубка Испании, Кубка Испании и Суперкубка УЕФА

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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