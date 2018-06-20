Определился первый участник плей-офф ЧМ-2018
Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.
Встреча, прошедшая в Петербурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 47-й минуте благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба довел преимущество россиян до крупного.
На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.
Таким образом, сборная России набрала 6 очков, в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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