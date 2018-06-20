Все результаты ЧМ-2018

14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу.

Матч открытие прошел в Москве, передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.

Все результаты и календарь ЧМ-2018:

ГРУППА А

14 июня. 19.00. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Газинский, 12 (1:0), Черышев, 43 (2:0), 90+1 (4:0), Дзюба, 71 (3:0), Головин, 90+4 (5:0)

15 июня. 16.00. Екатеринбург. Египет - Уругвай - 0:1. Хименес, 89 (0:1)

19 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Россия - Египет - 3:1. Фатхи, 47-авт. (1:0), Черышев, 59 (2:0), Дзюба, 62 (3:0), Салах, 73-пен. (3:1)

Матч №18. 20 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Уругвай - Саудовская Аравия

Матч №33. 25 июня. 18.00. Самара. Уругвай - Россия

Матч №34. 25 июня. 18.00. Волгоград. Саудовская Аравия - Египет

ГРУППА В

15 июня. 19.00. Санкт-Петербург. Марокко - Иран - 0:1. Бухаддуз, 90+5 автогол (0:1)

15 июня. 22.00. Сочи. Португалия - Испания - 3:3. Роналду, 4 с пен. (1:0), 44 (2:1), 87 (3:3), Диего Коста, 24 (1:1), 55 (2:2), Начо, 58 (2:3)

Матч №19. 20 июня. 16.00. Москва. Португалия - Марокко

Матч №20. 20 июня. 22.00. Казань. Иран - Испания

Матч №35. 25 июня. 22.00. Саранск. Иран - Португалия

Матч №36. 25 июня. 22.00. Калининград. Испания - Марокко

ГРУППА C

16 июня. 14.00. Казань. Франция - Австралия - 2:1. Гризманн, 58-пен. (1:0), Единак, 62-пен. (1:1), Погба, 80 (2:1)

16 июня. 20.00. Саранск. Перу - Дания - 0:1. Поульсен, 59 (0:1)

Матч №22. 21 июня. 16.00. Самара. Дания - Австралия

Матч №21. 21 июня. 19.00. Екатеринбург. Франция - Перу

Матч №37. 26 июня. 18.00. Москва. Дания - Франция

Матч №38. 26 июня. 18.00. Сочи. Австралия - Перу

ГРУППА D

16 июня. 17.00. Москва. Аргентина - Исландия - 1:1. Агуэро, 19 (1:0), Финнбогасон, 24 (1:1)

16 июня. 23.00. Калининград. Хорватия - Нигерия - 2:0. Этебо, 32-авт. (1:0), Модрич, 71-пен. (2:0)

Матч №23. 21 июня. 22.00. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия

Матч №24. 22 июня. 19.00. Волгоград. Нигерия - Исландия

Матч №39. 26 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина

Матч №40. 26 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Исландия - Хорватия

ГРУППА E

17 июня. 16.00. Самара. Коста-Рика - Сербия - 0:1. Коларов, 57 (0:1)

17 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Бразилия - Швейцария - 1:1. Коутиньо, 20 (1:0), Цубер, 50 (1:1)

Матч №25. 22 июня. 16.00. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика

Матч №26. 22 июня. 22.00. Калининград. Сербия - Швейцария

Матч №41. 27 июня. 22.00. Москва. Сербия - Бразилия

Матч №42. 27 июня. 22.00. Нижний Новгород. Швейцария - Коста-Рика

ГРУППА F

17 июня. 19.00. Москва. Германия - Мексика - 0:1. Лосано, 35 (0:1)

18 июня. 16.00. Нижний Новгород. Швеция - Корея - 1:0. Гранквист, 65-пен. (1:0)

Матч №28. 23 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Корея - Мексика

Матч №27. 23 июня. 22.00. Сочи. Германия - Швеция

Матч №43. 27 июня. 18.00. Казань. Корея - Германия

Матч №44. 27 июня. 18.00. Екатеринбург. Мексика - Швеция

ГРУППА G

18 июня. 19.00. Сочи. Бельгия - Панама - 3:0. Мертенс, 47 (1:0), Лукаку, 69 (2:0), 75 (3:0)

18 июня. 22.00. Волгоград. Тунис - Англия - 1:2. Кейн, 11 (0:1), 90+1 (1:2), Сасси, 35 с пен. (1:1)

Матч №29. 23 июня. 16.00. Москва. Бельгия - Тунис

Матч №30. 24 июня. 16.00. Нижний Новгород. Англия - Панама

Матч №45. 28 июня. 22.00. Калининград. Англия - Бельгия

Матч №46. 28 июня. 22.00. Саранск. Панама - Тунис

ГРУППА H

19 июня. 16.00. Саранск. Колумбия - Япония - 1:2. Кагава, 6-пен. (0:1), Кинтеро, 39 (1:1), Осако, 74 (1:2)

19 июня. 19.00. Москва. Польша - Сенегал - 1:2. Сионек, 37 автогол (0:1), Ньянг, 60 (0:2), Крыховяк, 86 (1:2)

Матч №32. 24 июня. 19.00. Екатеринбург. Япония - Сенегал

Матч №31. 24 июня. 22.00. Казань. Польша - Колумбия

Матч №47. 28 июня. 18.00. Волгоград. Япония - Польша

Матч №48. 28 июня. 18.00. Самара. Сенегал - Колумбия

1/8 финала

Матч №49. 30 июня. 18:00. 1С - 2D

Матч №50. 30 июня. 22:00. 1А - 2В

Матч №51. 1 июля. 18:00. 1В - 2А

Матч №52. 1 июля. 22:00. 1D - 2C

Матч №53. 2 июля. 18:00. 1Е - 2F

Матч №54. 2 июля. 22:00. 1G - 2H

Матч №55. 3 июля. 18:00. 1F - 2E

Матч №56. 3 июля. 22:00. 1H - 2G

1/4 финала

Матч №57. 6 июля. 18:00. Победитель матча №49 - победитель матча №50

Матч №58. 6 июля. 22:00. Победитель матча №53 - победитель матча №54

Матч №59. 7 июля. 18:00. Победитель матча №55 - победитель матча №56

Матч №60. 7 июля. 22:00. Победитель матча №51 - победитель матча №521/2 финала

Матч №61. 10 июля. 22:00. Победитель матча №57 - победитель матча №58

Матч №62. 11 июля. 22:00. Победитель матча №59 - победитель матча №60Матч за третье место

Матч №63. 14 июля. 18:00. Проигравший в матче №61 - проигравший в матче №62

Финал

Матч №64. 15 июля. 19:00. Победитель матча №61 - победитель матча №62