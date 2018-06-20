Немецкие СМИ извинились перед сборной России
20 июня 2018 11:00 439
Один из самых популярных новостных порталов Германии Spiegel Online адресовал сборной России извинения за недооценку команды, сообщает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.
В статье под названием "Прости, Россия - мы ошибались" издание признает, что недооценило хозяев чемпионата мира - 2018.
Отмечается, что после победы россиян в стартовом матче мундиаля над командой Саудовской Аравии (5:0) авторы прогнозировали, что подопечные Станислава Черчесова не выйдут из группы.
В игре второго тура мирового первенства россияне одержали верх над командой Египта (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. После этого Spiegel Online извинился перед россиянами.
Ранее бывший игрок сборной России напомнил о сравнении Египта с колхозом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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