Немецкие СМИ извинились перед сборной России

Один из самых популярных новостных порталов Германии Spiegel Online адресовал сборной России извинения за недооценку команды, сообщает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

В статье под названием "Прости, Россия - мы ошибались" издание признает, что недооценило хозяев чемпионата мира - 2018.

Отмечается, что после победы россиян в стартовом матче мундиаля над командой Саудовской Аравии (5:0) авторы прогнозировали, что подопечные Станислава Черчесова не выйдут из группы.

В игре второго тура мирового первенства россияне одержали верх над командой Египта (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. После этого Spiegel Online извинился перед россиянами.

Ранее бывший игрок сборной России напомнил о сравнении Египта с колхозом.