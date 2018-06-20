Самые яркие болельщицы ЧМ-2018 - ФОТО

Самые ярые футбольные болельщики со всего мира съехались в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Среди футбольных фанатов не только представители сильного пола, но и прекрасные девушки, которые эмоционально поддерживают любимую сборную.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фотографии самых привлекательных футбольных фанаток, опубликованные в российских СМИ.

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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