Самые яркие болельщицы ЧМ-2018 - ФОТО

20 июня 2018 16:48

Самые ярые футбольные болельщики со всего мира съехались в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Среди футбольных фанатов не только представители сильного пола, но и прекрасные девушки, которые эмоционально поддерживают любимую сборную.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фотографии самых привлекательных футбольных фанаток, опубликованные в российских СМИ.

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az