Определились соперники азербайджанских футбольных клубов в Лиге Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Основного пути Лиги Европы по футболу, где Азербайджан представляют футбольные клубы "Габала", "Нефтчи" и "Кешля".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в преддверии жеребьевки УЕФА распределил команды по группам.

"Габала" попала во вторую группу вместе с клубами "Прогресс" (Люксембург), "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина), "Шкупи" (Македония), "Стумбрас" (Литва) и "Дунайска Стреда" (Словакия).

"Нефтчи" попал в третью группу вместе с клубами "Будучность" (Черногория), "Партизани" (Албания), "Уйпешт" (Венгрия), "Самтредиа" (Грузия) и "Расинг" (Люксембург).

"Кешля" попала в седьмую группу вместе с клубами "Милсами" (Молдова), "Рудар" (Монтенегро), "Рига" (Латвия), "Гонвед" (Венгрия) и "Бальцан" (Мальта).

Матчи этого раунда пройдут 12 и 19 июля.

Отметим, что у "Габалы" 12-й показатель в рейтинге, а у "Кешли" и "Нефтчи" - 26-й.

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