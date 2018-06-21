Партнер Роналду по "Реалу" после игры на ЧМ-2018: "Больше не буду с ним разговаривать"

Партнер Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал хет-трик лидера и капитана сборной Португалии, пошутив, что больше не будет с ним общаться, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Не говорите со мной о Криштиану! Я больше не буду с ним разговаривать после того, что он сделал на днях. Он не так часто забивает со штрафных, но это был его день. Первые два гола придали ему уверенности в себе, и он смог сделать хет-трик. Это был очень сложный матч для нас, но мы сохраняли веру в себя, нам это помогло", - сказал испанский хавбек королевского клуба.

Напомним, что ранее сборные Португалии и Испании выдали супертматч в первом туре чемпионата мира по футболу. Поединок в Сочи стал бенефисом Криштиану Роналду, который забил три гола.

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