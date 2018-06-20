Снова Роналду: Португалия одержала тяжелую победу в матче с Марокко

Сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира по футболу в России. В московских "Лужниках" со счетом 1:0 была обыграна команда "Марокко", для которой это стало вторым минимальным поражением, передает Day.Az со ссылкой на "МИР 24".

Матч неожиданно начался с атак марокканцев, но, похоже, уверенность в своих силах их и подвела. Уже на 4-й минуте Криштиану Роналду после подачи углового забил свой четвертый мяч на турнире после хет-трика с испанцами. Капитан Португалии выиграл борьбу с защитниками и бил уже наверняка с линии вратарской площадки.

Отметим, что Роналду с четырьмя мячами сейчас является лучшим бомбардиром турнира, обойдя россиянина Дениса Черышева.

Несмотря на такой удар, сборная Марокко продолжила владеть мячом и раз за разом приближалась к воротам соперника. Немало сил марокканцы тратили и на споры с арбитром, который, по их мнению, не зафиксировал несколько нарушений.

В конце первого тайма Гонсалу Гуэдеш должен был увеличить преимущество португальцев, но его выход один на один после передачи Роналду "испортил" вратарь. А вот в добавленное время свой шанс после подачи углового не реализовал защитник марокканцев, выступающий за туринский "Ювентус" Мехди Бенатия.

В начале второго тайма Роналду мог забить и пятый мяч, но промахнулся метров с 15, хотя мяч пришел к нему очень удобно и форварда никто не атаковал. А спустя десять минут уже голкипер португальцев Руй Патрисиу спас команду после удара головой.

Ближе к концу матча атаки марокканцев стали тотальными. Португалия практически не могла выйти со своей половины поля, редко убегая в контратаки. Марокко, как и в первом матче имели массу моментов, ни один из которых не завершился голом.

После этой победы Португалия набрала четыре очка и возглавила группу B. У Марокко набранных очков нет, у нее не осталось шансов на выход в плей-офф.

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