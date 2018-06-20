Еще одна сборная досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018
Сборная Уругвая по футболу одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы А, которую посетили 42 тысячи 678 человек, прошла в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.
Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес. На 40-й минуте первого тайма травму получил полузащитник команды Саудовской Аравии Тайсир аль-Джассим, на 44-й минуте его заменил Хуссейн аль-Мафхави.
Уругвайцы одержали вторую победу во втором матче чемпионата мира и набрали шесть очков. Южноамериканцы вышли на второе место в группе А, уступая лидерство сборной России, в активе которой также шесть очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Сборные России и Уругвая стали первыми командами чемпионата мира, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места, таким образом, потеряв шансы на выход в плей-офф.
В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде сыграют с египтянами. Обе встречи начнутся в 17:00 по московскому времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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