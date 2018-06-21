Роналду поставил исторический рекорд скорости - ВИДЕО

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против команды Испании развил рекордную для футболиста скорость. Об этом сообщает Reddit.

В одной из контратак Роналду разогнался до 38,6 километра в час. Эпизод не привел к голу в ворота соперника. Нападающий отдал пас на форварда Гонсалу Гуэдеша, но тот по воротам испанцев не попал. Исполнив рывок, португалец стал самым быстрым в истории футболистом, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В матче против сборной Испании Роналду оформил хет-трик. Встреча завершилась вничью - 3:3. Испанцы и португальцы набрали по одному очку и делят второе и третье места соответственно в таблице группы B. Квартет возглавляет сборная Ирана, в своем матче обыгравшая команду Марокко. Следующие матчи в этой группе состоятся 20 июня.

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