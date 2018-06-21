Вот что бывает, когда забивает Роналду - ВИДЕО

21 июня 2018 10:53

Криштиану Роналду принес победу сборной Португалии над Марокко. Криш забил на четвертой минуте матча и лиссабонская Праса-ду-Коммерсиу (или Дворцовая площадь) сошла с ума от восторга, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Португалия обыграла Марокко 1:0.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Вот что бывает, когда забивает Роналду

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az