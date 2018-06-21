Вот что бывает, когда забивает Роналду - ВИДЕО
21 июня 2018 10:53 223
Криштиану Роналду принес победу сборной Португалии над Марокко. Криш забил на четвертой минуте матча и лиссабонская Праса-ду-Коммерсиу (или Дворцовая площадь) сошла с ума от восторга, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Португалия обыграла Марокко 1:0.
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