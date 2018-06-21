Защитник сборной Ирана попытался креативно сыграть и смешно провалился - ВИДЕО

21 июня 2018 14:51

Защитник иранской сборной Милад Мохаммади во время матча против Испании (0:1) пытался зрелищно вбросить мяч из-за боковой линии, но переоценил свои силы, передает Day.Az со ссылкой на football24.ua.

Аут в исполнении иранского защитника в конце поединка против испанцев уже готов возглавить подборку курьезов с чемпионата мира-2018.

На 90+4-й минуте Мохаммади попытался удивить линию обороны сборной Испании неожиданным вбрасыванием из-за боковой линии, но что-то пошло не так...

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Защитник сборной Ирана попытался креативно сыграть и смешно провалился

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