Эриксен суперударом открыл счет в матче Дания - Австралия на ЧМ-2018 - ВИДЕО

21 июня 2018 17:16

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен открыл счет в матче против Австралии на чемпионате мира-2018. Команды, представляющие группу C, проводят игру в Самаре, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На 7-й минуте нападающий Матиас Йоргенсен перевел мяч на Эриксена, который нанес удар с лета левой ногой. Вратарь австралийцев оказался бессилен.

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DÇ-2018: Danimarka - Avstraliya oyununda hesab açıldı

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