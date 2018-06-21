Франция выбивает Перу с ЧМ

Единственный мяч в этой встрече на 34-й минуте забил нападающий французов Килиан Мбаппе, став самым молодым автором гола сборной Франции в истории чемпионатов мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва.

Отметим, что игру, которая прошла на поле стадиона "Екатеринбург Арена", посетило 32 789 болельщиков. "Советский спорт" вел текстовую трансляцию этой встречи.

Таким, образом после двух туров Франции с шестью баллами поднялась на первое место в группе С. Перу, не имея в своем активе набранных очков, расположилась на последней строчке в турнирной таблице.

В заключительном матче группового этапа сборная Франции 26 июня в Москве сыграет против Дании, а команда Перу в тот же день в Сочи встретится с Австралией.