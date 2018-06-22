ЧМ-2018: Разгром в матче Хорватия-Аргентина
22 июня 2018 00:11 388
Сборная Хорватии обыграла команду Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира - 2018 со счетом 3:0. Об этом сообщает "Советский спорт".
Голы в составе победителей на свой счет записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.
Таким образом, команда Хорватии обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства с первого места в группе D.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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