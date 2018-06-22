ЧМ-2018: Разгром в матче Хорватия-Аргентина

22 июня 2018 00:11

Сборная Хорватии обыграла команду Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира - 2018 со счетом 3:0. Об этом сообщает "Советский спорт".

Голы в составе победителей на свой счет записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Таким образом, команда Хорватии обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства с первого места в группе D.

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