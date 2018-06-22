Американцы призвали проверить игроков сборной России на допинг

Руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт считает, что игроков сборной России следует проверить на применение запрещенных препаратов после того, как они вышли из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает британское издание Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще", - заключил руководитель организации Трэвис Тайгарт.

Сборная России досрочно обеспечиласебе место в 1/8 чемпионата мира. Россияне провели два матча в групповом этапе, разгромив сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, а также переиграв египтян (3:1). Для сборной России это первый выход в плей-офф мундиаля в истории.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В заключительном матче группового этапа команда Станислава Черчесовасыграет с уругвайцами (25 июня).

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