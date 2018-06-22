Бразильцы с большим трудом одержали свою первую победу на ЧМ-2018
22 июня 2018 19:30 204
Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира, обыграв команду Коста-Рики со счетом 2:0. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Оба мяча во встрече бразильцы забили в компенсированное ко второму тайму время. На 91-й минуте отличился Филиппе Коутиньо, на 97-й - Неймар.
В другом матче группы Е Сербия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 22 июня в Калининграде и начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Заключительные матчи группы E состоятся 27 июня. Бразилия встретится с командой Сербии, костариканцы сыграют против сборной Швейцарии. Оба матча начнутся в 22:00 по бакинскому времени.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.
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