ЧМ-2018: Настоящий бой между Нигерией и Исландией

Футболисты сборной Нигерии добились победы над национальной командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, передает Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Волгограде в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийцев. Оба гола в их составе провел экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса, сделав это на 49-й и 75-й минутах противостояния.

На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, однако Гилфи Тор Сигурдссон с 11-метровой отметки нанес неточный удар.

Таким образом, Нигерия набрала 3 очка, с которыми занимает второе место в группе D. На первом месте находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Третью строчку занимает Исландия, четвертую - Аргентина. У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам.