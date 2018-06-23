ЧМ-2018: Напряженный матч Сербии и Швейцарии
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Калининграде, пишет ТАСС.
Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири.
Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.
В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
ЧМ-2018: Настоящий бой между Нигерией и Исландией
Азербайджанские арбитры назначены на матчи Евролиги
ПФЛ назвала дату старта нового сезона
Бразильцы с большим трудом одержали свою первую победу на ЧМ-2018
Экс-полузащитник "Бакы": Есть два предложения из Азербайджана
Американцы призвали проверить игроков сборной России на допинг
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər
В Армении формируется новая мафия - ПАШИНЯН ДОИГРАЛСЯ
ЧМ-2018: Настоящий бой между Нигерией и Исландией
Найдет ли Армения в Брюсселе то, что потеряла в Москве?
Азербайджанские арбитры назначены на матчи Евролиги
Названы самые опасные для туристов страны
Германия выступила за политическое решение в Сирии
-
22 Июн. 10:20 7 354
-
22 Июн. 12:31 6 764
-
22 Июн. 17:03 6 523
-
22 Июн. 02:00 4 177
-
22 Июн. 10:17 3 836