ЧМ-2018: Напряженный матч Сербии и Швейцарии

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Калининграде, пишет ТАСС.

Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири.

Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.

В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.