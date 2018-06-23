В Баку стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношескую Олимпиаду - ФОТО
23 июня 2018 10:33 172
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.
Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.
Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.
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