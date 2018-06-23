Реакция аргентинцев на избиение их соотечественниками фаната в России - ВИДЕО

Соотечественники раскритиковали поведение четырех аргентинских болельщиков, которые ногами избили фаната сборной Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на чемпионате мира по футболу в России аргентинцы избили хорватского болельщика после того, как их команда проиграла 0:3 в матче второго тура группового этапа. Прямо во время матча четверо аргентинцев избивали болельщика из Хорватии. Драку удалось остановить нескольким стюардам и проходившим мимо любителям футбола.

Аргентинцы призывают министерство безопасности и впредь реагировать так же оперативно, как это было сделано после нападения четверых болельщиков сборной Аргентины на хорвата во время ЧМ-2018. Нападавшие были оперативно идентифицированы, а министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила их депортировать из России для дальнейшего разбирательства.

Реакция аргентинцев на избиение хорватского фаната в Twitter:

- Здесь они делают то же самое, но разбирательства продолжаются очень долго, - пишет подписчица Буллрич Лилия Умас;

- Посмотрим, будете ли вы так же активны в отношении политиков в Аргентине, нарушающих закон, - призывает читатель с ником nachoelfacho4 обратить внимание на внутренние проблемы в стране;

- Аплодисменты! Это лучшее, что вы сделали за два с половиной года работы, - написала Джулиана Мелика, комментируя заявление Буллрич;

- Депортировать? Они должны страдать в настоящей тюрьме, а не в Аргентине отделаться штрафом в несколько песо, словно ничего не случилось, - написал подписчик с ником following_nico;

- Пусть их судят в России. Пусть их там отправят в тюрьму, где их изобьют до смерти и изнасилуют 10 казаков, - призвал к радикальным мерам наказания подписчик Буллрич с ником machodelapolaca.

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