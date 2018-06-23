Пилоты Формулы-1: Трасса в Азербайджане - лучшая, и другие должны ориентироваться на нее

В пятницу во время брифинга многие пилоты призывали FIA отказаться от шиканы на прямой Mistral на трассе во Франции. Пилоты опасаются, что в нынешней конфигурации трассы во Франции гонка получится скучной из-за небольшого количества обгонов, передает Day.Az со ссылкой на f1report.ru.

Однако нужно учитывать, что изменения вряд ли произойдут, ведь для королевского чемпионата автодром омологирован именно с шиканой, а для изменений представителям FIA нужно провести симуляцию для того, чтобы убедиться в безопасности 10-го поворота, ведь если отказаться от шиканы, то к нему пилоты будут подъезжать на более высокой скорости. Также нужно учитывать, что все участники чемпионата работали с настройками, исходя из конфигурации автодрома с шиканой.

"Если бы не было шиканы, то это обеспечило бы больше обгонов - говорит гонщик Toro Rosso Брендон Хартли. - Я сомневаюсь в том, что изменения произойдут в этот уик-энд. Возможно, мы будем обсуждать это с прицелом на 2019-й год".

"Мы обратились к гоночному директору Чарли Уайтингу для того, чтобы он улучшил ситуацию с обгонами, - говорит пилот Force India Серхио Перес. - Пока что гонка в Азербайджане считается лучшей в сезоне 2018-го года, и другие трассы должны ориентироваться на нее".